Песков раскрыл отношение Путина к «Игре престолов»

Президент России Владимир Путин не смотрит телевизор, в том числе — сериал «Игра престолов». У него есть время только на новости. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 71 процент россиян никогда не смотрели и не собираются смотреть «Игру престолов», Песков заявил, что президент «просто не имеет на это времени». По его словам, по телевизору Путин смотрит только новости.

Ранее сообщалось, что Путин собирался провести вторые майские праздники за работой. По словам Пескова, в планы президента вошли посещения ряда мероприятий. 9 мая Путин участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве.

По результатам опроса ВЦИОМ, среди героев «Игры престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер — их выбрали 24 процента опрошенных. Еще 11 процентов проголосовали за Джона Сноу.

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