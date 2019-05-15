«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России

Московский «Локомотив» вышел в финал Олимп-Кубка России, обыграв «Ростов» по сумме двух матчей. Ответная встреча, состоявшаяся в Ростове-на-Дону, завершилась победой столичной команды со счетом 2:0.

В составе железнодорожников отличились Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов. Первый полуфинальный поединок между этими клубами завершился вничью 2:2. Таким образом, «Локомотив» обыграл «Ростов» по сумме двух матчей (4:2) и прошел в финал.

Во второй полуфинальной паре екатеринбургский «Урал» оказался сильнее тульского «Арсенала» (3:2 по сумме двух матчей). Ответная встреча также прошла 15 мая, команды не выявили победителя — 2:2.

Решающий матч турнира пройдет 22 мая в Самаре. Победитель встречи получит право сыграть во втором по значимости международном клубном турнире континента — Лиге Европы. В прошлом сезоне триумфатором Олимп-Кубка России стал «Тосно». Из-за проблем с лицензированием ни «Тосно», ни другой финалист, курский «Авангард», не попали в еврокубок. В результате в Лиге Европы сыграла шестая команда чемпионата России — «Уфа».

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