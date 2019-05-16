Стала известна дата похорон Доренко

Прах журналиста Сергея Доренко захоронят 18 мая, перед этим в тот же день состоится кремация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в столичной мэрии.

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище Москвы. «Номер участка пока называться не будет», — уточнил собеседник информагентства.

Радиостанция «Говорит Москва» опровергла эти данные. По словам сотрудников, решение о захоронении примет вдова Доренко после того, как ей выдадут урну с прахом.

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Ранее стало известно, что вдова журналиста Юлия получила от полиции разрешение на получение тела.

Ранее предполагалось, что прощание и похороны Доренко состоятся 12 мая. Однако церемония была отменена из-за того, что дочери Доренко потребовали дополнительных исследований тела, — по их мнению, журналиста могли отравить. Эта версия не подтвердилась.

Официальная причина смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» была названа 10 мая. Доренко скончался из-за разрыва аорты.

59-летний Доренко погиб 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и потерял управление транспортным средством.

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