Глава российского бокса назвал правым делом борьбу за храм в Екатеринбурге

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказался по поводу участия бойцов академии «Русской медной компании» (РМК) в протестной акции у екатеринбургского Театра драмы. Его слова приводит РИА Новости.

Кремлев заявил, что рад активному участию спортивного сообщества в жизни страны. Он поблагодарил бойцов за то, что им была небезразлична ситуация с храмом. «Спортсмены — лидеры общественного мнения, которые представляют свой город, страну всю свою жизнь», — отметил генсек федерации. Он добавил, что считает борьбу за храм «правым делом».

Ранее 16 мая президент Владимир Путин высказал мнение, что в ситуации вокруг постройки собора надо учитывать мнение местных жителей. После этого строительство храма было приостановлено до тех пор, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.

Протесты против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. Отмечалось, что бойцы академии РМК также применяли силу, однако, по словам бойца Ивана Штыркова, они лишь помогали с восстановлением поваленного забора.

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