Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте». Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующий иск в Центральный районный суд Барнаула Алтайского края подал адвокат Мотузной Алексей Бушмаков. В нем требуется взыскать с Минфина моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей.

В прошлом году в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282, а также по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК России). Причиной стали несколько картинок с мемами, сохраненными на ее странице во «ВКонтакте». Свою вину она не признала, на суде рассказала о давлении силовиков, которые обманом вынудили ее дать признательные показания.

Осенью, после того как суд выявил нарушения в деле Мотузной и отправил его обратно в прокуратуру, девушка покинула Россию. Она отправилась на Украину и планировала просить политического убежища в другой стране, заявив о том, что у нее началось психологическое отторжение родины из-за несправедливых обвинений в экстремизме.

10 января имена жителей Барнаула Марии Мотузной и Андрея Шашерина исчезли из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга: это означало, что уголовные дела по статье 282 прекращены. В феврале прокуратура Барнаула принесла официальные извинения Мотузной за необоснованное уголовное преследование. «Спасибо, так приятно», — написала она в Twitter.

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал внесенный им же в Госдуму закон, согласно которому уголовному преследованию за экстремизм будут подвергаться только те, кто в течение года уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности. Вступление поправок в силу предполагает отмену уже вынесенных приговоров и прекращение следствия по возбужденным делам.

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