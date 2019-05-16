Овечкин спас партнера по сборной от летевшей ему в лицо шайбы

Нападающий сборной России Александр Овечкин поймал шайбу, летевшую в лицо его партнера по команде Евгения Дадонова. Фрагмент матча опубликован в Twitter-аккаунте петербургского СКА.

— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 15 мая 2019, 19:22

Овечкин, находившийся на скамейке запасных, по-вратарски выловил шайбу, в то время как Дадонов пытался от нее увернуться. После матча он оценил поступок партнера. «Нормальный сейв. Шайба вроде несильно летела. Я выставлял руки, не знаю, попала бы она в меня. Все пытались увернуться, а он даже не дернулся», — отметил Дадонов.

15 мая сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв итальянцев со счетом 10:0. В этой встрече Овечкин отличился однажды, забросив первую шайбу на нынешнем чемпионате мира.

Россияне одержали четыре победы в четырех матчах группового этапа и с 12 очками возглавляют турнирную таблицу группы B. В следующем матче команда Ильи Воробьева встретится с латвийцами. Встреча пройдет 18 мая и начнется в 13:15 по московскому времени.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!