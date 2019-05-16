Падение моряка из иллюминатора крупнейшей в мире плавбазы попало на видео

Моряка крупнейшей в мире плавбазы «Всеволод Сибирцев» вытолкнули в иллюминатор. Мужчина получил тяжелейшие травмы в результате падения с высоты и впал в кому. «Комсомольская правда» опубликовала видео с инцидентом, который произошел в порту Владивостока 6 мая.

kp.ru

Свидетели утверждают, что моряка выкинули в иллюминатор коллеги после ссоры.

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России проводит процессуальную проверку для установления причин произошедшего.

В региональном управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу подтвердили факт инцидента, указав, что пострадавший мужчина 1977 года рождения. У него множественные тяжкие травмы, он в реанимации.

«Всеволод Сибирцев» уже отчалил от берегов Владивостока и ушел в очередной рейс. Это крупнейшее рыболовецкое судно российского промыслового флота. Может переработать 600 тонн рыбы в сутки, производит в сутки 400 тонн мороженой рыбы, до 450 тысяч консервных банок.

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