Атаку на корабль показали с ракеты

Ottoman / YouTube

Полет и атаку на условную цель в виде вражеского корабля турецкой противокорабельной ракеты Atmaca показали на видео, полученном с камеры, установленной на боеголовке. На размещенный на YouTube ролик производителя высокоточного оружия Roketsan обратила внимание Popular Mechanics.

Издание отмечает, что на видео ракета летит на высоте около 9 метров над поверхностью воды, а у условного противника, находящегося на удалении около 29 километров, есть менее двух минут для ее уничтожения.

Согласно данным Popular Mechanics, Atmaca является первой турецкой противокорабельной ракетой, а представленное видео «может быть первым в истории, показывающим низколетящую ракету с точки зрения самой ракеты».

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В мае появилось видео сброса многофункциональным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком ВКС России Су-34 корректируемой полуторатонной бомбы КАБ-1500ПР с лазерным наведением.

Масса Atmaca составляет 800 килограммов, из которых на боевую часть приходится 200 килограммов. Дальность стрельбы ракетой не превышает 200 километров. Atmaca получила радар самонаведения, способна маневрировать. Применяется при любых погодных условиях. Летные испытания оружия состоялись в 2016 году, серийное производство началось в 2018-м.

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