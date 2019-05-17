Германия собралась резко усилить армию

В текущем году Германия увеличит военные расходы сильнее, чем когда-либо со времени окончания холодной войны. Об этом сообщает газета Spiegel.

ФРГ предоставила НАТО документы, согласно которым в 2019 году страна собирается потратить на оборону 47,32 миллиарда евро — 1,35 процента ВВП. Военный бюджет, таким образом, вырастет примерно на 5 процентов.

В следующем году Германия планирует выделить на оборону 49,67 миллиарда евро — 1,38 процента ВВП. В 2018-м этот показатель составлял 1,23 процента. Впоследствии, однако, расходы планируется вновь сократить.

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США неоднократно призывали Германию и других членов НАТО повысить расходы до предусмотренных договорами альянса 2 процентов от ВВП.

Как сообщалось в марте, Германия изначально соглашалась на такой рост оборонного бюджета, затем речь шла об увеличении до 1,5 процента к 2024 году, однако затем и эта цель оказалась под вопросом.

4 апреля исполнилось 70 лет со дня образования НАТО. Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года. Его главным положением стала пятая статья, согласно которой вооруженное нападение на одну или нескольких стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на весь альянс в целом.

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