Определился первый финалист Кубка Стэнли

«Бостон Брюинc» стал первым финалистом Кубка Стэнли сезона-2018/2019. В финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб в четырех матчах обыграл «Каролину Харрикейнс».

Решающая встреча состоялась в ночь на 17 мая и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Бостона». Заброшенными шайбами в составе «Брюинс» отметились Давид Пастрняк, Брэд Маршанд и Патрис Бержерон, оформивший дубль. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

Таким образом, Бостон вышел в финал Кубка Стэнли, где поспорит за титул с победителем второй полуфинальной пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз». В серии до четырех побед со счетом 2-1 ведет «Сан-Хосе».

Первый матч финальной серии состоится 26 мая. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталс». В нынешнем сезоне клуб Александра Овечкина выбыл из борьбы за трофей на первой стадии плей-офф.

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