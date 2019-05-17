Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами

В Могилевской области Белоруссии похитили и убили инспектора ГАИ лейтенанта Евгения Потаповича, сообщает Tut.by.

Это произошло вечером 16 мая. Согласно поступившей сотрудникам милиции ориентировке, лейтенант был похищен тремя неизвестными, «предположительно, цыганской либо кавказской национальности» на черном автомобиле марки ГАЗ с «наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами Российской Федерации». Предполагается, что инспектор собирался добраться на «Волге» до места ДТП, поскольку работал без машины.

В 18:27 Потапович отправил свое последние сообщение в одном из мессенджеров: «Срочно. Черная "Волга". Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого лейтенант не выходил на связь. Его тело нашли в окрестностях Могилева тем же вечером.

Как сообщает «Наша Нива», в связи с происшествием в регионе объявили план «Сирена», личный состав областного УВД работает в чрезвычайном режиме. В поиске подозреваемых участвует российская полиция — ориентировки на «Волгу» были переданы в региональное управление ГИБДД Смоленской области.

На момент публикации новости информация о задержании подозреваемых не поступала.

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