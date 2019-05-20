У Су-57 нашли «стелс-покрытие»

Под истребители пятого поколения Су-57 подготовят специальные авиаполки с «принципиально иной структурой», сообщили «Известиям» несколько источников в Минобороны России.

Как пишет газета, «для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин, которое делает их невидимыми для локаторов противника, и выяснить, как полеты сказались на заметности истребителя в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах обнаружения».

По данным источников, «оборудование для тестирования радиоэлектронной незаметности Су-57 уже прошло испытание в Сирии в ходе боевой проверки этих машин».

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15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным, благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».

В декабре прошлого года издание The National Interest написало, что Су-57 использует устаревшую технологию малозаметности, которую бесполезно применять против современных радаров. Речь идет, в частности, о том, что истребители получат «пиксельную» окраску, снижающую оптическую заметность машины. Согласно изданию, такая технология была актуальна в XX веке, но не в XXI.

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