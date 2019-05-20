Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Путин помиловал осужденную 1935 года рождения
Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Скарлетт Йоханссон собралась замуж за комика
Крупный пожар вспыхнул неподалеку от «Зимней вишни»
В сети составили список вопросов к богу
Премьер-министр Украины объявил об отставке
Три человека погибли при взрыве заправки под Москвой
В Париже эвакуировали людей из Эйфелевой башни
Новости партнеров

У Су-57 нашли «стелс-покрытие»

Перейти в «Мою Ленту»

Под истребители пятого поколения Су-57 подготовят специальные авиаполки с «принципиально иной структурой», сообщили «Известиям» несколько источников в Минобороны России.

Как пишет газета, «для работы с истребителями Су-57 изготовят мобильные ангары, где можно будет отследить состояние стелс-покрытия машин, которое делает их невидимыми для локаторов противника, и выяснить, как полеты сказались на заметности истребителя в радиолокационном, инфракрасном и других спектрах обнаружения».

По данным источников, «оборудование для тестирования радиоэлектронной незаметности Су-57 уже прошло испытание в Сирии в ходе боевой проверки этих машин».

15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным, благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

В том же месяце сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».

В декабре прошлого года издание The National Interest написало, что Су-57 использует устаревшую технологию малозаметности, которую бесполезно применять против современных радаров. Речь идет, в частности, о том, что истребители получат «пиксельную» окраску, снижающую оптическую заметность машины. Согласно изданию, такая технология была актуальна в XX веке, но не в XXI.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сны полка: для истребителей Су-57 создают особые военные подразделения
Россия показала всю мощь Балтийского флота
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
У Су-57 обнаружилось «лицо»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0317 мая

С миру по нитке

Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
12:5919 мая

SpaceX вновь подала в суд на правительство США

21:0312 мая

Объяснено попадание С-300 в США

16:27Сегодня

Полет F-22 показали изнутри «Хищника»

Наука и техника00:0219 мая

Адское пекло

Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
14:4311 мая

Оценено разрушительное влияние человека на природу за последние 50 лет

11:39Сегодня

Раскрыто загадочное происхождение Бермудского треугольника

14:45Сегодня

Раскрыта новая польза кофе

Наука и техникаПартнерский материал

Дело не в трубе

Этому оружию тысячи лет. Но оно по-прежнему остается современным
07:24Сегодня

Раскрыта главная пищевая тайна Средневековья

13:52Сегодня

Су-27 перехватили «разведчиков» над Балтикой

14:3910 мая

Названы причины появления запаха спирта на МКС

Россия
«Смесь некрофилии и совка»
В вытрезвителях били, вымогали деньги и кололи димедрол. Теперь их захотели возродить
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
Три человека погибли при взрыве заправки под Москвой
Крупный пожар вспыхнул неподалеку от «Зимней вишни»
Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Путин помиловал осужденную 1935 года рождения
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Сближение России и Китая назвали угрозой для США
Глава Еврокомиссии отреагировал на обвинения в алкоголизме
Стало известно о тайном звонке «отравителям Скрипалей»
Трамп передал послание Зеленскому
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Речь Зеленского расстроила команду Порошенко
В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского
Зеленский попросил чиновников обойтись без его портретов
Советник Зеленского придумал способ обойтись без денег МВФ
Владимир ЗеленскийЗеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом
Как прошла инаугурация нового украинского президента
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
В кашах Nestle нашли ГМО
Рабочие советы «Русала» посадят 1000 деревьев в Сибири
Полный контакт
Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды
Бедных россиян поддержат по-новому
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
В доме топ-менеджера российской газовой компании произошло тройное убийство
Опубликованы первые фото роскошного особняка полковника-миллиардера из ФСБ
Российский пограничник хотел продать секреты ЦРУ и попался ФСБ
Вора в законе Резо Лоткинского объявили в розыск за вымогательства у зэков
Все материалы
Наука и техника
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
У Су-57 нашли «стелс-покрытие»
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Пауэрлифтер попытался поднять штангу и сломал ноги
Чемпион мира признал величие российских хоккеистов
Переехавшая в Канаду Медведева обратилась за помощью к российскому хореографу
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по голове
Стало известно об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Все материалы
Культура
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Скарлетт Йоханссон собралась замуж за комика
Звезда «Игры престолов» призналась в изнурительных голодовках
Кит Харингтон высказался о сексистском финале «Игры престолов»
Дробыш решил судиться из-за скандала с голосованием Белоруссии на «Евровидении»
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Тень позора
 
«Коммерсантъ» останется без отдела политики из-за статьи об уходе Матвиенко
Российский журналист умер после драки на дороге
Девушка придумала правила для будущей возлюбленной своего парня и опозорила его
Похожий на игрушку Lego преступник рассмешил пользователей сети
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Раскрыты способы быстрого похудения
Назван новый популярный у знаменитостей тренд
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Пользователей сети ужаснуло обручальное кольцо из человеческой пуповины
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе в Москву и оказался в инвалидном кресле
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Пилот рассказал об ужасе посадки самолета с отказавшим оборудованием
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
Пьяные мужчины спасли утку и пошли под суд
Полька впервые родила шестерняшек
Подросток случайно нашел останки доисторического существа
Все материалы
Отвезу за 500
Электрические автомобили с самым большим запасом хода
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Стало известно имя «народного» кроссовера Volkswagen для России
Названы самые пробочные московские дороги мая
Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Названы самые застраиваемые регионы России
Санкт-Петербург стал любимым городом москвичей и уральцев
Греф обозначил срок снижения ставок по ипотеке
Назван российский город с лучшим интернетом
Все материалы