В правительстве заговорили о летнем дефиците нефти

Уже этим летом на рынке нефти может возникнуть дефицит, сообщил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, это может произойти, если сезонный спрос на нефть вырастет, как это было в предыдущие годы. Как уточнил министр, летом обычно спрос вырастает на два миллиона баррелей в сутки относительно зимнего периода.

«Поэтому нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита», — сказал он.

По мнению Новака, при таком сценарии имеет смысл рассмотреть возможность восстановления добычи на очередной встрече ОПЕК+, которая должна пройти в Вене в конце июня.

Согласно ОПЕК+, заключенной в конце прошлого года, Россия согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки относительно октября 2018 года, когда производство нефти достигло 11,4 миллиона баррелей в сутки. Составленный график предполагал плавное снижение, так в январе производство сократилось на 50-60 тысяч баррелей в сутки.

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