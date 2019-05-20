Воробьев призвал разобраться с проблемой ям во дворах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства рассказал о проблеме ям во дворах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 мая.

«Обращаю внимание, что качество региональных и муниципальных дорог хорошее, достойное, а вот тема ям во дворах у нас существует. Нам необходимо форсированно решить проблемы по обращениям граждан, которых волнуют ямы во дворах», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что вопрос качества дорог является темой номер один.

Ранее Андрей Воробьев положительно оценил качество отремонтированных дорог. Он также заверил, что власти продолжат финансировать работы по модернизации дорожной инфраструктуры. До конца года планируется привести в порядок почти 2,5 тысячи километров дорожного полотна. Ремонтные работы стартовали в начале месяца.

В этом году Подмосковье вошло в национальный проект, цель которого — снизить смертность на дорогах.