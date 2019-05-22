Футболист забил мяч команде отца и расплакался

@LaTeleTuya / Twitter

Форвард «Депортиво Тачире» Джанкарло Мальдонадо не сумел сдержать слез после гола в добавленное время в матче чемпионата Венесуэлы против «Пуэрто Кабельо». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала TLT.

Нападающий сравнял счет на последних минутах. Ничья (2:2) лишила шансов «Пуэрто Кабельо», которым руководит отец Мальдонадо, попасть в плей-офф чемпионата. Сам футболист не радовался забитому мячу. На кадрах видно, что форвард плачет.

После 19 матчей Клаусуры «Пуэрто Кабельо» остался на 11-м месте. «Депортиво Тачире» занял девятую строчку.

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