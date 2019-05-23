Украина понадеялась на вечную поддержку США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что власти США всегда будут поддерживать Киев. Об этом он сообщил в интервью газете «Левый берег».

«Cдать Украину для США значит сдать свои позиции. А значит, они нас никогда не сдадут», — заявил Климкин.

Министр отметил, что есть люди, которые хотят сделать Украину «разменной монетой» в переговорах между Вашингтоном и Москвой. «Но сегодня позиция наших американских партнеров абсолютно, на 100 процентов проукраинская. Никакого сближения в этих вопросах, насколько я знаю, точно нет. Вопрос только в том, чтобы США выдерживали эту линию», — сказал Климкин.

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17 мая Климкин записал видеообращение, в котором объявил о своем уходе с поста министра иностранных дел. Он пообещал направить заявление об отставке в Верховную Раду и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Также политик анонсировал свое участие в парламентских выборах.

20 мая состоялась инаугурация Зеленского, в ходе которой новый глава государства объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Также он дал депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

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