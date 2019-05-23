Российским присяжным разрешили судить подростков вместе со взрослыми

Российские присяжные заседатели имеют право судить несовершеннолетних вместе со взрослыми для объективности разрешения дела. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Поводом к рассмотрению этого положения стал запрос Ленинградского областного суда, который усомнился в конституционности статьи Уголовно-процессуального кодекса, запрещающей обвиняемым взрослым доступ к суду присяжных, если их судят вместе с подростками. В настоящее время в России право на суд присяжных имеют только совершеннолетние. По закону разрешается рассматривать дело судом присяжных, если хотя бы один из подсудимых попросил об этом.

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Именно с такой проблемой столкнулся Леноблсуд. Он получил жалобу от группы подростков на решение городского суда, который назначил дело к слушанию судом присяжных по просьбе единственного взрослого из четырех обвиняемых по делу. Леноблсуд, обнаружив правовую коллизию, обратился за разъяснениями в Конституционный суд.

Там заявили, что сама по себе норма закона о праве на рассмотрение дела судом присяжных не противоречит конституции. Она допускает рассмотрение дела присяжными в том случае, когда выделить материал в отношении подростков в отдельное производство невозможно.

В 2016 году Конституционный суд вернул женщинам право выбирать суд присяжных при рассмотрении дел об убийствах с отягчающими обстоятельствами.

С июня 2018 года вступил в силу закон, который предусматривает сокращение коллегии присяжных до восьми человек в областных судах и до шести — в районных (городских).

Суд в составе профессионального судьи и шести или восьми присяжных заседателей в России может рассматривать уголовные дела, по которым допускается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. При этом коллегия присяжных не рассматривает дело целиком, поэтому такие судебные процессы в среднем идут быстрее, чем у профессиональных судей.

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