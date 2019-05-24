Акинфеев предостерег российских фанатов от поддержки иностранных клубов

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече со студентами в РГГУ поделился мнением о российских болельщиках, поддерживающих иностранные клубы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Акинфеев заявил, что в его жизни есть только ЦСКА и он не поддерживает ни одну европейскую команду. «Не нравится, когда болеют за "Барселону", "Челси"… Надо болеть за наш спорт, за наших болеть приятнее», — добавил футболист.

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Голкипер отметил, что не будет смотреть финал Лиги чемпионов между английскими «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». «В принципе не смотрю футбол по телевизору. Проще побыть с семьей, отдохнуть. Семья на первом месте», — высказался он.

В октябре прошлого года Акинфеев объявил об уходе из сборной России. По словам игрока, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. Он подчеркнул, что ему стало тяжело совмещать игру за клуб и сборную.

За ЦСКА вратарь выступает с 2002 года. Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель национального Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА.

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