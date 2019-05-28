Нурмагомедов оседлал скакуна

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте выложил фотографию, где он сидит верхом на лошади.

Нурмагомедов заявил, что это арабский скакун и животное ему не принадлежит. «Это была наша первая и последняя встреча. Будьте осторожны с лошадьми, можно быстро привязаться к этим удивительным созданиям Всевышнего», — написал он.

Боец не выходил в октагон с октября 2018-го. Тогда 30-летний россиянин победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Из-за участия в потасовке после боя Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации. Его следующий поединок должен состояться 7 сентября на турнире UFC 242 против американца Дастина Порье.

Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе 27 успешных поединков.

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