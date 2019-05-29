Россиян сравнили с европейцами и американцами

Российские работники и бизнесмены могут проявлять себя не хуже иностранцев, если окажутся в конкурентной среде при грамотном регулировании со стороны государства, заявил в интервью The Bell бывший глава российского филиала инвестиционного банка Morgan Stanley Райр Симонян.

«В Morgan Stanley, а потом и в UBS [швейцарский финансовый холдинг] я убедился, что наши люди абсолютно конкурентоспособны на международном уровне. Если их ставишь в понятные правила игры, они прекрасно себя показывают», — отметил Симонян.

По его словам, российские компании зачастую отличаются от международных непрозрачными принципами приема на работу, продвижения по службе и назначения зарплаты: «В международной работает принцип меритократии, когда карьера и оплата определяется тем, что человек делает, а не тем, кто его двигает — папа, мама». В таких условиях российские сотрудники способны проявлять свои лучшие качества и на равных соперничать с иностранными коллегами.

Аналогичная ситуация сложилась в бизнесе, считает Симонян. «Все сводится к тому, благоприятная среда или нет. Вот сейчас не очень благоприятная, но это не смертельно», — отметил он. Для исправления ситуации следует «обеспечить экономические свободы в понятных правилах игры». «Но пока этого нет, нет драйверов роста и мотивации что-то делать. Все идет изнутри, а не потому, что государство скажет «иди вот туда и там создавай», даст квартиру, машину», — сказал бывший банкир.

«Иностранные банки и компании всегда были инкубаторами по производству людей с высокими компетенциями, совершенно иной культурой труда и встроенностью в глобальные системы. И это тоже, к сожалению, уходит», — резюмировал Симонян.

Российское подразделение Morgan Stanley, которое он возглавлял на протяжении 14 лет с момента его открытия в 1994 году, будет закрыто в январе следующего года. Ранее руководство банка анонсировало сокращение филиала, но не его полную ликвидацию.

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