Сборка первого серийного Су-57 попала на видео

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Сборку первого серийного российского истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре впервые показали в ролике. Соответствующие кадры опубликовала «Звезда».

«На заводе организовывается конвейерная линейка: на входе в цех приходит "голый" фюзеляж, и по мере продвижения по цеху машина будет "обрастать" плоскостями, стабилизаторами, оснащением, электрооборудованием, радарной группой, а также двигателем. Через девять дней самолет должен выйти из цеха окончательной сборки и уйти на летно-испытательную станцию. Дальше им будут заниматься инженеры и летчики», — сказал обозреватель телеканала Алексей Самолетов.

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В мае «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сообщил, что стоимость контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

Тогда же сообщалось, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».

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