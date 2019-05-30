Су-57 получит противокорабельную ракету

Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.

В настоящее время компонент такого оружия разрабатывается проектно-конструкторским бюро «Деталь» (Свердловская область).

«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», — приводит агентство заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко, посетившего уральское предприятие.

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В мае «Коммерсантъ» сообщил, что стоимость контракта на закупку 76 истребителей Су-57 для нужд Воздушно-космических сил России может достигать 170 миллиардов рублей.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил о закупке в период до 2028 года 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, приобретение 76 истребителей вместо запланированных 16 стало возможным благодаря снижению цены производителем на 20 процентов.

Тогда же стало известно, что из-за американских санкций, касающихся композитных материалов, Су-57 может стать «цельнометаллическим», что «может отразиться на высокотехнологичности аппарата».

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