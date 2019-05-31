НХЛ расследовала видео россиянина Кузнецова с «белым порошком»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) провела расследование относительно видео с участием российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова, на котором он предстал рядом с «белым порошком». Об этом сообщает Washington Post.

«Мы не нашли оснований сомневаться в показаниях Кузнецова о случившемся. Считаем это дело закрытым», — заявил заместитель комиссионера лиги Билл Дейли.

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Скандальное видео с участием форварда «Кэпиталс» и сборной России появилось в сети 27 мая. До этого, 25 мая, российская сборная уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира, который проходил в Словакии. Автор ролика отметил в описании: «Так вот почему наши проиграли». На кадрах видно Кузнецова, который сидит за столом с белым порошком. На заднем плане видно лежащую на кровати неизвестную девушку.

Кузнецов, в свою очередь, признал подлинность ролика. Тем не менее форвард подчеркнул, что снято оно было за год до публикации, после победы его клуба в Кубке Стэнли. «Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе, — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — заявил хоккеист. Он подчеркнул, что готов пройти медицинскую экспертизу.

На чемпионате мира сборная России заняла третье место.

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