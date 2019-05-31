Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины

Константинопольского патриарха Варфоломея могут низложить на Всеправославном соборе, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Архиерей пояснил, что причиной стали действия патриарха в отношении ситуации на Украине. Он добавил, что антиохийская церковь хотела бы избежать такого радикального шага и призывает к миру. «Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь», — пояснил епископ.

В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Собор принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости ПЦУ от Константинополя.

В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

В январе 2019 года Варфоломей предоставил автокефалию ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) отказалась участвовать в создании автокефальной церкви Украины, назвав предстоящий Объединительный собор «советом нечестивых».

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