В США показали качественный ремонт дороги

Twitter / ArmedwScience

Научно-исследовательский центр Инженерных войск США продемонстрировал оперативное нанесение асфальтового покрытия для взлетно-посадочных полос и дорог. Соответствующее видео в Twitter выложил Департамент науки и технологий Пентагона.

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В ролике показаны работы по восстановлению асфальтового покрытия, проводимые по технологии HMA (Hot Mix Asphalt). Там же отмечается, что качество покрытия и его быстрый ремонт важны для интенсивно эксплуатируемых военными полос и дорог.

В феврале сообщалось, что в России начнут изготавливать дорожное покрытие по методу объемного проектирования.

В ноябре 2018 года стало известно, что российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в мороз, дождь и снегопад.

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