На Украине откажутся от детских домов

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что к 2023 году на Украине перестанут действовать детские дома. Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

В привычном режиме детские дома будут работать только до 2020 года. С 1 января государственные учреждения перестанут принимать детей. По словам министра, уже в настоящее время ее ведомство ведет работу над тем, чтобы находящиеся в детских домах дети были возвращены своим родителям или переданы в приемные и патронажные семьи.

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По ее словам, эти изменения не приведут к тому, что дети останутся без жилья. Свою позицию Супрун объясняет тем, что только восемь процентов детей из детских домов имеют статус сирот. В остальных случаях, считает она, у детей есть родители, которые отказались от ребенка из-за того, что оказались «в затруднительном положении». Министр заявила, что государство будет разрабатывать методы помощи таким семьям.

При этом полностью закрыть все детские дома страны планируется уже к 2023 году. На их месте будут организованы центры реабилитационной и паллиативной медицины. По словам Супрун, услуги в новых учреждениях будут предоставляться населению за счет государства.

Ульяна Супрун заняла пост главы Минздрава Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го суд в Киеве запретил ей исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не более одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

Министр регулярно возглавляет списки самых ненавидимых политиков страны или даже чиновников-предателей. Граждане страны недовольны провалом медицинской реформы, разрушением системы здравоохранения и бесплатной медицины. В 2018 году после отказа от медикаментов из России ей не удалось наладить бесперебойные поставки из других стран, в связи с чем самые незащищенные слои населения столкнулись с нехваткой медикаментов.

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