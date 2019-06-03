Последствия удара Израиля по Сирии сняли на видео

Агентство Ruptly опубликовало видео последствий ракетного удара по позициям Сирийской арабской армии (САА) 2 июня.

На кадрах видны горящие обломки военной техники. Al-Masdar News сообщает, что видео было снято возле города Аль-Кисва к югу от Дамаска.

Ракетный удар, по словам представителей Израиля, был ответом на обстрел с территории Сирии: две сирийских ракеты взорвались незадолго до этого на территории еврейского государства. Приказ к ответным действиям отдал лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее, 2 июня, израильская авиация атаковала несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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