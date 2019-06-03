Зеленский уволил замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко, который курировал работу департамента защиты национальной государственности. Текст указа опубликован на официальном сайте администрации главы государства.

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Кононенко, из-за своих латвийских корней известный в узких кругах под прозвищем Латыш, работал в структурах СБУ по Черкасской области с 1999 года. Пост заместителя главы ведомства он получил в 2017 году по указу тогдашнего президента Петра Порошенко. Украинские СМИ писали, что Кононенко получил назначение на высокий пост по личной просьбе главы СБУ Василия Грицака. Его также называли фаворитом и вероятным преемником руководителя спецслужбы.

Вскоре после назначения он вошел в состав Комиссии по вопросам гражданства, которая приняла решение о лишении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского паспорта.

Сам Кононенко объявил о своей отставке еще 31 мая, однако соответствующий указ президента опубликован не был. В тот же день появились указы об увольнении трех других крупных чиновников этой спецслужбы.

В феврале прошлого года Кононенко обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов. Также он заявлял, что у СБУ есть доказательства вины руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в проведении «подрывных информационных акций» в Крыму и в интересах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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