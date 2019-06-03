Звезды футбола пристыдили ни разу не забившего нападающего-любителя

Златан Ибрагимович, Карлес Пуйоль, Патрик Клюйверт и другие звезды футбола записали обращение к нападающему голландской любительской команды «АФК Амстердам» Филиппе Эсу, который не смог забить ни одного гола за сезон. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте 433.

Форвард провел 20 матчей в сезоне и не отличился ни разу. В итоге его друзья попросили Ибрагимовича и других известных футболистов высказаться о его игре. Профессионалы в шутку раскритиковали голландца, а шведский нападающий задал Эсу вопрос: «Что это вообще за фигня?»

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