Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, в суд Лас-Вегаса, который рассматривал дело, в мае поступило уведомление о его добровольном прекращении. При этом не уточняется, по какой причине дело было закрыто. В частности, неизвестно, достигли ли Майорга и Роналду соглашения.

Американка в сентябре 2018 года заявила, что Роналду изнасиловал ее. По словам Майорги, это произошло в 2009 году во время поездки в Лас-Вегас. Футболист обвинения отрицал.

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у форварда «Ювентуса». Из-за дела об изнасиловании «Ювентус» не был приглашен на предсезонный турнир в США, который пройдет летом 2019-го. Так организаторы решили свести на нет риск задержания 34-летнего португальца американской полицией.

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