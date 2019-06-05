Дацюк сменил команду

Российский нападающий Павел Дацюк продолжит карьеру в клубе Континтентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте екатеринбуржцев.

Как отмечается в заявлении клуба, Дацюк является воспитанником екатеринбургского хоккея. До этого на протяжении трех лет форвард выступал за СКА из Санкт-Петербурга, с которым в 2017-м стал обладателем Кубка Гагарина. 1 мая Дацюк объявил об уходе из армейского клуба.

40-летний Дацюк известен по выступлениям за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». Всего в НХЛ он провел 953 матча и отметился 314 заброшенными шайбами. Россиянин дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной России Дацюк становился олимпийским чемпионом в 2018 году. Он также завоевал золото чемпионата мира в 2012-м.

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