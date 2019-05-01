Хоккеист Дацюк объявил об уходе из СКА

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк объявил о завершении выступления за команду. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА», — написал хоккеист.

Он отметил, что в Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал. По словам Дацюка, это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Спортсмен также поблагодарил тренеров и болельщиков.

В составе сборной России Дацюк выигрывал Олимпийские игры и чемпионат мира. Форвард известен своими выступлениями за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». С 2016-го он защищает цвета СКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач.

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