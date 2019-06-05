Умер бывший многолетний президент УЕФА

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Нильс Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

Функционер скончался 4 июня в Швеции в результате болезни. Точная причина смерти и дата похорон Юханссона пока не сообщаются.

Швед находился во главе УЕФА с 1990 по 2007 год. Он является рекордсменом по количеству времени, проведенного на этом посту. Президентское кресло в 2007 году Юханссон уступил французу Мишелю Платини, позднее отстраненному от футбола по делу о коррупции. Нынешним президентом УЕФА является словенец Александр Чеферин.

Помимо работы в УЕФА, Юханссон до 2005 года был президентом стокгольмского клуба АИК. В честь шведского функционера назван трофей, вручаемый победителю юношеской Лиги чемпионов.