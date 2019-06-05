В Москве не посчитали переговоры с террористами ударом по репутации

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с представителями запрещенного движения «Талибан» не несут репутационных рисков для страны. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на официальное письмо российского МИДа. В 2003 году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией.

В департаменте информации и печати министерства отметили, что сама возможность переговоров двух противоборствующих сторон афганского конфликта в Москве «не только не несет репутационных рисков для нашей страны, но, наоборот, подтверждает нашу активную роль в процессе афганского урегулирования».

Прекращение боевых действий в Афганистане принесет России пользу, считают в ведомстве. «Урегулирование конфликта в Афганистане будет способствовать превращению этой страны в нейтральное, самодостаточное государство, свободное от террористических и экстремистских угроз, наркотрафика, территория которого не будет использоваться против соседних государств, в том числе Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Также в министерстве добавили, что визит делегации талибов состоялся благодаря действующему в ООН специальному «изъятию на зарубежные поездки» для представителей «Талибана», которые находятся под международными санкциями.

В конце мая Лавров встретился в Москве с делегацией афганского правительства и представителями Политического офиса движения талибов. Переговоры были посвящены 100-летию дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. На встрече также обсуждались проблемы мирного урегулирования афганского конфликта.

«Талибан» — радикальное исламистское движение, основанное в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство Афганистана ищут способы достичь политического компромисса.

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