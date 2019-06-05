Экспертам регулирование рынка учебников напомнило бизнес

«На состоявшемся заседании итоговой коллегии Минпросвещения аргументы противников нового Порядка формирования федерального перечня учебников (ПФФПУ) снова не были услышаны: чиновники Минпросвещения постарались технично обойти тему учебников, — заявил вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. — В России наступила пора ЕГЭ — экзаменов, которые уже без малого 10 лет вызывают неоднозначные отклики как в обществе, так и в академической среде. Главным упреком остается неизбежная "стандартизация" образовательного процесса, при которой все силы и преподавателей, и учеников брошены исключительно на то, чтобы сдать этот экзамен. Возможность выбора учебных пособий позволяет разнообразить учебу, раскрыть интересы и творческий потенциал детей. Однако и этой вольнице, видимо, решено положить конец. Принятие нового Порядка формирования ФПУ приведет к тому, что учебники для школ будут выбирать чиновники, а не эксперты».

По мнению эксперта, протест учителей наверняка поддержат родители школьников, которые все чаще высказывают публичное недовольство качеством учебных пособий и возможностями подготовки своих детей к ЕГЭ. Если проанализировать родительские форумы и группы в соцсетях, станет очевидным, что многие семьи вынуждены прибегать к услугам репетиторов, которые, в свою очередь, не связаны никакими реестрами и используют наиболее эффективные в плане подготовки к госэкзамену учебники. Сами школьники тоже отмечают во многом вынужденный характер использования услуг репетиторов, в том числе, из-за «неправильных» учебников. «Правильную литературу могут и не подсказать, — пишет блогер Арсения Винтер. — Мне порекомендовали единственный профильный учебник, но, как выяснилось позже, "профильный" он только в названии».

По данным опросов, почти половина российских семей, где есть старшеклассник (а это не менее 1 миллиона семей), оплачивает репетиторов. При этом средние расходы каждой семьи составляют 4663 рубля в год, то есть компенсация пробелов в школьном образовании обходится россиянам в 4 с лишим миллиарда рублей в год.

Федеральный перечень учебников обновлен в декабре 2018 года, однако дискуссии по поводу этого крайне спорного документа не утихают до сих пор. Новый федеральный перечень учебников, из которого исчезли сразу 455 изданий (было 1318, осталось 863), вызвал шквал критики. Остановить его принятие на смогли ни резолюция Федеральной антимонопольной службы, усмотревшей в проекте приказа признаки ограничения конкурентной среды, ни даже Генпрокуратура России, назвавшая действующий порядок формирования федерального перечня коррупциогенным.