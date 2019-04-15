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Российские учебники начнут проверять каждые пять лет

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Экспертиза российских учебников будет проводиться министерством просвещения каждые пять лет. В ведомстве начнут проверять пособия на наличие информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, ее органам власти и основным религиям. Об сообщает Российская газета со ссылкой на проект приказа Минпросвещения.

По данным издания, теперь заказчиком проверки будет выступать Минпросвещения, а исполнителем — подведомственная организация. Ответственность за одобренный учебник станут нести эксперты — издателей обяжут публиковать их имена на обороте титульного листа. Так, в случае наличия в пособии недопустимой информации, рецензент будет нести ответственность наравне с авторами учебника.

В российских учебниках не должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, ее органам власти и основным религиям. Также пособия начнут проверять на наличие информации, оправдывающей жестокость и насилие, побуждающей детей к асоциальному поведению, дискредитирующей семейные ценности.

Уточняется, что сейчас издательства сами заказывают и оплачивают экспертизу. По новому проекту проверка учебных пособий станет прозрачнее, а структура федерального перечня немного изменится. Кроме того, экспертное заключение любому учебнику будет выдаваться на пять лет.

В феврале учебник по экономике для 10-11 классов доктора экономических наук Игоря Липсица в 23-м издании исключили из федерального перечня из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему». Его автор считает, что экспертам не понравились в учебнике слова о том, что государство зарабатывает на акцизах на алкоголь, а также указание на связь между уровнем образования и уровнем заболеваемости СПИДом на основе африканской статистики.

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