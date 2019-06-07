Глава «Росатома» предложил решение кадровой проблемы

Глава «Росатома» Алексей Лихачев предложил решение кадровой проблемы в ходе второго дня ПМЭФ-2019, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его мнению, для этого необходимо обращение к человеку, выстраивание вокруг него кадровой политики. То есть — формирование «человекоцентричной модели». «Ценности и убеждения человека — это не обременение, это актив и возможность их вовлечь в решение производственных и учебных задач, задачи развития, будь то предприятий или регионов — это главная задача», — заявил Лихачев.

Перед этим глава «Росатома» говорил о том, что последнее время слово «революция» стали произносить довольно часто. «Мы слышим "промышленная революция", "цифровая революция", "революция в управлении". При этом пока не приходится говорить о революции в "работе по подготовке человеческого капитала", а она необходима», — отметил Лихачев. По его словам, это вызов времени — провести революцию в кадровой политике.

Кроме того, глава «Росатома» предложил организовать международный диалог в августе во время мирового чемпионата WorldSkills в Казани.