Путин раскрыл основные глобальные риски

Главным источником нестабильности в мире становятся попытки монополизации новой технологической волны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия ведет ТАСС.

Глава государства привел в пример ситуацию с компанией Huawei. По его словам, монополизация новой технологической войны может привести к разрушительным последствиям.

«Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных», — сказал он.

Также, по его словам, в будущем мир может столкнуться с недобросовестными попытками конкуренции в сфере экологии. Между тем экологические проблемы могут привести к масштабным потрясениям, подчеркнул российский лидер.

«Модель глобального развития, созданная в XX веке, все меньше соответствует нынешним экономическим реалиям», — заключил президент.

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