Путин объяснил торпедирование «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам, пытаются торпедировать «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, реализация проекта трубопровода не укладывается в логику и не соответствует интересам «тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности». «Потому проект пытаются и пытались торпедировать», — констатировал Путин.

Он также подчеркнул, что проект полностью отвечает национальным интересам всех его участников — и Европы, и России. «Кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта», — заключил Путин.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об угрозе роста зависимости Европы от российского газа.

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