Клуб из села вышел в Украинскую премьер-лигу

Футбольный клуб «Колос» из села Ковалевка впервые вышел в Украинскую премьер-лигу (УПЛ). Об этом сообщается на сайте команды.

В стыковых матчах «Колос» одержал победу над «Черноморцем». Первая встреча завершилась вничью — 0:0, а в ответном матче клуб дома одержал победу со счетом 2:0, оба гола были забиты с пенальти.

Село Ковалевка находится в Киевской области на расстоянии 80 километров от столицы Украины. Это самый маленький населенный пункт страны, в котором будут проводиться матчи украинского чемпионата. В нем проживает около 1,6 тысячи жителей, а домашний стадион «Колоса» рассчитан на 2,5 тысячи зрителей.

До этого самыми малочисленным городами, чьи клубы представляли УПЛ, были Ахтырка («Нефтяник-Укрнефть») и Шепетовка («Темп»). Там проживало около 40 тысяч человек.

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