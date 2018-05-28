Украинский футбол поглотила коррупция

В участии в договорных матчах замешаны 10 из 12 клубов украинской футбольной Премьер-лиги. Такая информация была оглашена в эфире программы «ПроФутбол» на телеканале «2+2».

Вне подозрений оказались только киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Семь из десяти команд играли «договорняки» на молодежном уровне, три — на взрослом.

22 мая украинская полиция объявила, что около 30 из 52 украинских профессиональных футбольных клубов участвовали в договорных матчах. Тогда речь шла о 5 из 12 клубов украинской Премьер-лиги. По информации главы МВД Украины Арсена Авакова, в состав организованной группы входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры.

«Динамо» и «Шахтер» — флагманы украинского футбола. С 1993 года никто, кроме этих клубов, не становился чемпионом страны. В сезоне-2017/2018 золотые медали достались донецкому клубу.

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