В Узбекистане предложили избавиться от слова «квартира»

Русскому слову «квартира» нужно найти замену, заявил депутат узбекского парламента от демократической партии «Миллий тикланиш» Даврон Арипов. Об этом сообщает портал «Вести.UZ».

Парламентарий, принимавший участие в обсуждении закона «Об управлении многоквартирными домами», предложил взамен использовать узбекский аналог — «хонадон». Также он выступил против употребления понятия «многоквартирный». «Сколько домов или квартир входит в значение слова "много"? Получается расплывчатое определение», — цитирует издание Арипова.

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Интернет-пользователи негативно отреагировали на лингвистическую инициативу депутата. «Если он такой тупой, что не понимает слово "многоквартирный", что он делает в парламенте?! Надоели эти вечно недовольные националисты со своими бредовыми идеями», — написал один из посетителей «Вести.UZ». «Сначала "хонадон", затем "поносадон", "тупойдон", лучше назовите депутатов чисто исходя из реалий — "спиногрызнародадон"! Деградация власти налицо!» — написал в комментариях к новости на портале UPL24 читатель с никнеймом Ежик. «"Бедные" депутаты не знают чем себя занять. Неужели в стране нет серьезных дел, кроме переименовывания? Они уже пробили дно своими предложениями», — добавила там же пользовательница Лола.

Ранее, в апреле, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы. Чтобы перебить тренд на их распространение, он поручил изготовить и раздать 100 тысяч лент в цветах узбекского флага.

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