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Названы сроки принятия решения об увольнении генералов полиции из-за Голунова

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Президент России Владимир Путин «своевременно» рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции после снятия обвинений с журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принял решение ходатайствовать перед Путиным об освобождении от должности начальника ОВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиками (УНК) столичного главка МВД Юрия Девяткина.

Также он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся делом журналиста Ивана Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Днем 11 июня МВД объявило о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его вины.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. По данным проведенной экспертизы, ни на одном предмете, изъятом по делу журналиста, не было найдено отпечатков пальцев Голунова, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.

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