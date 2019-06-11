Российская легкоатлетка пожаловалась на награды для футболистов «за просто так»

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева высказалась относительно положения российских футболистов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Конева рассказала об обиде за то, что футболистам дали звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Она отметила, что получила звание после того, как выиграла медали на Универсиаде, чемпионате Европы и мира, а затем собрала документы для рассмотрения федерации.

Легкотлетка добавила, что знакомые спортсмены были возмущены тем, что российские футболисты получили эти звания. «Почему я должна пахать и выигрывать, а им дали фактически просто так?» — задалась вопросом она.

За выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира сборная России по футболу получила звания ЗМС. После этого ряд российских спортсменов высказался против. В частности, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский посчитали решение несправедливым.

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