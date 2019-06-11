Украинский инструктор бросил гранату и был нокаутирован дверью

Инспектор Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям показал курсантам, как правильно взрывать светошумовую гранату и едва не пострадал. Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале «Борис Рожин».

На кадрах видно, как инструктор, стоя возле двери кирпичного здания, выдергивает чеку, бросает гранату в помещение и прикрывает дверь. После этого произошел мощный взрыв, от которого дверь резко открылась и ударила инструктора так сильно, что тот упал на землю в нескольких метрах от нее.

Наблюдавшие за маневром курсанты рассмеялись. Информации о состоянии здоровья инструктора нет.

В январе пьяный сотрудник Службы безопасности Украины и его товарищ в Мариуполе попытались разобрать гранату. В какой-то момент устройство взорвалось, оба мужчины погибли от полученных ранений.

Летом 2018 года житель города Днепр во время ссоры дал своему другу гранату без чеки. Мужчина изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и позвал на помощь. Вскоре взрывотехники изъяли гранату. Как оказалось, несмотря на внешнюю схожесть с гранатой Ф-1, она не имела взрывчатого вещества.

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