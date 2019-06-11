Московских понятых по делам о наркотиках проверят после задержания Голунова

Генпрокуратура запросила у всех подразделений полиции Западного административного округа (ЗАО) Москвы данные по понятым и закупщикам, участвовавшим в оперативно-разыскных мероприятиях (ОРМ) по делам о наркотиках. Об этом во вторник, 11 июня, в своем Telegram-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Бадамшин — защитник журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали полицейские ЗАО.

«Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавших в ОРМ в УВД по ЗАО по делам 228 и 228.1 УК РФ», — сообщил Бадамшин.

Накануне адвокат заявил, что ни на одном предмете, изъятом в ходе обыска у Ивана Голунова, не обнаружено его отпечатков пальцев.

Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре у него изъяли около 4 граммов метилэфедрона, а дома — еще 5 граммов кокаина и электронные весы. Позже была проведена экспертиза смывов с его ладоней и срезов ногтей, которая не выявила следов наркотиков. Не обнаружено наркотиков и в моче, которую он сдал сразу после задержания.

Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических препаратов в крупном размере. 8 июня Никулинский суд столицы отправил его под домашний арест на два месяца. Журналист свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Обстоятельства задержания Голунова и последовавшие за этим действия МВД вызвали критику со стороны его коллег, устроивших серию одиночных пикетов у здания полицейского главка в столице. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу расследовать факты применения силы к журналисту.

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