Сотни американских грузовиков с техникой оказались в Сирии

Сотни американских грузовиков, заполненных оборудованием, прибыли в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, передает Al Masdar News.

По информации правозащитников, только на этой неделе в регион прибыли десятки машин с военной и логистической техникой. Грузовики въехали на сирийскую территорию через контрольно-пропускной пункт Сималка на границе с Ираком. Отмечается, что они отправились на территории, подконтрольные «Демократическим силам Сирии» (ДСС) — союзу курдских и арабских группировок, поддерживаемому США.

Всего же, по информации центра, с начала года в удерживаемые им районы Дейр эз-Зора прибыло 1115 машин с оборудованием. ДСС, основу которых составляют бойцы-курды, контролируют большую часть провинции, в том числе и нефтяные месторождения, расположенные вблизи иракской границы.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» в декабре 2018 года.

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