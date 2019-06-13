Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Россия
Матч окончен
1:0
Кипр
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа I. 4-й тур
Бельгия
Матч окончен
3:0
Шотландия
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа I. 4-й тур
Италия
Матч окончен
2:1
Босния и Герцеговина
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа J. 4-й тур
Бостон Брюинз
Бостон
Матч окончен
1:4
Общий счет 3:8
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
НХЛ - плей-офф • Кубок Стэнли. 7-й матч
Последние новости
Названы главные страхи российского бизнеса
Россияне рассказали о желаниях на миллион долларов
Парализованную телеведущую бросили в самолете без внимания
Во дворе российской многоэтажки произошла перестрелка из-за футбола
Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной
Женщина пожаловалась на головную боль и оказалась заперта в собственном теле
Израиль нанес ответный удар по ХАМАС
В Раде объяснили необходимость диалога с Россией
Эрдоган поставил точку в вопросе с С-400
Новости партнеров

«Спартак» нацелился на футболиста «Ромы»

Перейти в «Мою Ленту»
Эсекьель Понсе

Московский «Спартак» ведет переговоры по трансферу атакующего полузащитника «Ромы» аргентинца Эсекьеля Понсе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Красно-белые предложили игроку оклад в 1,8 миллиона евро в год с бонусами. Потенциальная сделка оценивается в семь миллионов евро. Переговоры с итальянской стороной ведет новый генеральный директор москвичей Томас Цорн, известный по работе футбольным агентом.

22-летний аргентинец перешел в «Рому» в 2015-м из «Ньюэллс Олд Бойз». Тем не менее, Понсе не провел в основном составе «Ромы» ни одного матча. Римляне каждый сезон отправляли футболиста в аренду.

Аргентинец успел поиграть в испанской «Гранаде», французском «Лилле», а завершившийся сезон он провел в Греции, выступая за АЕК. В 27 матчах за греческий клуб Понсе забил 16 голов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Переговоры с "Ромой" по Понсе от "Спартака" ведет Цорн
Агент футболиста сборной Украины опроверг его переход в «Спартак»
Глушаков открестился от слухов о расставании со «Спартаком»
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

Зазвездились

«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
07:55Сегодня

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

23:5512 июня

Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ

20:41 7 июня

Стала известна дата следующего турнира UFC в России

Спорт00:0327 мая

«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»

Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
20:1112 июня

«Зенит» отреагировал на скандал с пьяным футболистом в аэропорту

22:24 7 июня

Футболист «Ливерпуля» вспомнил об отказе играть в России

06:59Сегодня

«Сент-Луис Блюз» впервые завоевал Кубок Стэнли

Спорт01:1612 июня

Это вам не Сан-Марино

Сборная России — специалисты по карликам. Но с Кипром все было непросто
19:0512 июня

Появились подробности задержания пьяного футболиста сборной России

20:10 7 июня

Секунданты проигравшего бойца MMA набросились на судью

06:18Сегодня

Американская спортсменка потеряла работу из-за мема

Россия
«Сталин — это миф»
Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю
«Целую неделю хоронили школьников»
 
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме Слатина вблизи Приштины«Все вело к третьей мировой»
Самая дерзкая военная операция 90-х: бросок на Приштину в воспоминаниях очевидцев
Во дворе российской многоэтажки произошла перестрелка из-за футбола
Россияне рассказали о желаниях на миллион долларов
Москвичам объяснили вред натирания бронзовых носов собак
В России начнут выдавать электронные дипломы
Все материалы
Мир
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
Трамп подтвердил скорую встречу с Путиным
Эрдоган поставил точку в вопросе с С-400
Британия не успела подготовиться к Brexit
США переименовали Киев
Трамп достал из пиджака секретный документ, помахал им и раскрыл его детали
Незаметный геноцид
Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
Все материалы
Бывший СССР
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Президент Молдавии собрался вывести людей на улицы
В стране политический кризис: Додон воюет с парламентом и боится за свою жизнь
На Украине снова запретили «Сватов»
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Зеленский отреагировал на петицию об отмене петиции о его отставке
В Раде объяснили необходимость диалога с Россией
Все материалы
Экономика
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
«Вернуть рынку былое величие»
Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Названы главные страхи российского бизнеса
Чубайс предложил ввести новый налог
Российские банки осложнили жизнь клиентам
Более половины россиян начали закупаться только по акциям
Все материалы
Силовые структуры
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Дмитрий ЗахарченкоБеспечный едок
Полковника Захарченко посадили на 13 лет. Его подвел авантюризм и страсть к высокой кухне
Определено возможное наказание для полицейских по делу Голунова
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Колокольцев решил уволить главного наркоборца Москвы после дела Голунова
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Все материалы
Наука и техника
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Российских военных вооружили «Удавами»
Объяснено появление аномалии в Антарктиде
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
F-35 помог Су-35
Все материалы
Спорт
Зазвездились
«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым
«Спартак» нацелился на футболиста «Ромы»
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ
Это вам не Сан-Марино
Сборная России — специалисты по карликам. Но с Кипром все было непросто
«Зенит» отреагировал на скандал с пьяным футболистом в аэропорту
«Сент-Луис Блюз» впервые завоевал Кубок Стэнли
Все материалы
Культура
Сладкая жизнь
Этот фотограф учился у Феллини и Висконти и прославился, снимая женскую красоту
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
Что смотреть летом
От Бессона до Леброна: главные кинопремьеры сезона
Сын Алибасова рассказал о поисках любимого кота отца
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Россияне выбрали лучший мультфильм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
Иван ГолуновЖурналиста Голунова решили отпустить
Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками
Дочь Алсу похвасталась своим первым клипом и стала жертвой травли
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Атака на Telegram стала причиной глобального сбоя
Известный журналист пропал без вести во время подготовки репортажа
Все материалы
Ценности
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Раскрыта опасность сидячей работы для ягодиц
Самая молодая миллиардерша перестаралась с фотошопом и оказалась неузнанной
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего ребенка
Раскрыто тайное значение подарка принца Гарри Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Мужчина прыгнул с трехкилометровой высоты и разбился насмерть
Мужчина закричал о бомбе на борту самолета и был арестован
Самолет совершил аварийную посадку в российском аэропорту
Модель сравнила детей в самолете с животными и подверглась критике
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Преступник вооружился авокадо и ограбил два банка
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Мужчина прогулялся с «самой большой кошкой в мире» и попал на видео
Бесстрашный хозяин подрался с медведицей ради спасения собаки
Все материалы
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Полет Mercedes-Benz CLR над Ле-Маном: как это было
20 лет одному из самых зрелищных происшествий в истории автоспорта
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Всё о новом мегароскошном седане Bentley
Самые важные факты о новом Bentley Flying Spur, которые нужно знать прямо сейчас
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
Раскрыта внешность нового универсала BMW 3 серии
Вседорожный Kia Ceed получит цифровую приборку
Все материалы
Дом
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
В Москве подорожало дорогое жилье
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях
Обозначен предел скидок на квартиры в Москве
В России запустили ипотеку под один процент годовых
Все материалы