Иран предложил России близость

России и Ирану необходимо более тесное взаимодействие. Об этом заявил иранский президент Хасан Рухани на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, к такому развитию событий стороны подталкивает складывающаяся в регионе ситуация. «При наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия (...) актуализируется с каждым днем», — отметил Рухани на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Президент при этом добавил, что российско-иранские отношения активно продвигаются, и их можно назвать образцовыми. «Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем», — добавил он.

Путин, в свою очередь, отметил активную позицию Ирана в вопросе сирийского конфликта и отметил многосторонний характер отношений двух стран. Российский лидер добавил, что взаимный интерес к культурам «всегда был очень значимой частью нашего диалога».

В мае спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Россия должна присоединиться к сдерживанию Ирана.

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