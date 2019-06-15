ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева

Московский ЦСКА продлит контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру».

По информации источника, стороны близки к заключению нового договора на один год с возможностью продления еще на год. Официально о том, что Дзагоев останется в ЦСКА, будет объявлено в ближайшее время.

9 июня сообщалось, что в российском полузащитнике заинтересован мексиканский «Тигрес». Контракт футболиста истекает 1 июля 2019 года, а клуб хотел подписать его на правах свободного агента. Сейчас Дзагоев продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена. Травму он получил в феврале.

Дзагоев выступает в ЦСКА с 2008 года. Он трижды выигрывал чемпионат России, три раза становился обладателем национального кубка.

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